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Azerbeycan’ın gözde çifti Aypara Shikhiyeva ile Ali Mammadova evlendi Aypara Shikhiyeva’nın ünlü modacılar tarafından özel olarak tasarlanan gelinliği göz kamaştırdı

İHA

Azerbeycan’ın gözde çifti Aypara Shikhiyeva ile Ali Mammadova evlendi Aypara Shikhiyeva’nın ünlü modacılar tarafından özel olarak tasarlanan gelinliği göz kamaştırdı

Azerbaycan’nın gözde çiftleri arasında yer alan Aypara Shikhiyeva ve Ali Mammadov, görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
Seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı düğün törenine Azerbeycan basını da yoğun ilgi gösterdi. Magazin basınında gündem olan düğünde Aypara Shikhiyeva’nın ünlü modacılar tarafından özel olarak tasarlanan gelinliği ise büyük beğeni topladı. Misafirlerin rahat edip hoş vakit geçirebilmesi her detayın düşünüldüğü salonda süslemeler ve şamdanlarla misafirleri adeta büyüledi. Ünlü çiftin görkemli düğünü ülkedeki sosyal medya platformlarında da yoğun ilgi gördü. Törenden kareler paylaşan misafirlerin paylaştığı düğün görüntüleri, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Azerbaycan’ın tanınmış simalarının katıldığı gecede sanatçılar da sahne aldı. Geç saatlere kadar süren düğüne katılan misafirler doyasıya eğlendi.

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