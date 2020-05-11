ATM’de bulduğu parayı sahibine teslim etti Osmaniye'de ATM'de unuttuğu 7 bin 695 lirayı teslim alan Erhan Demir, "Ben parayı bulduğuma değil sizin gibi iyi yürekli insanların hala var olduğuna seviniyorum. Demek ki insanlık daha ölmemiş" diyerek teşekkür etti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişi, ATM'da çekilen parayı bulup sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, mobilya işletmeciliği yapan İsmail Köni (38), 9 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30 sıralarında kredi kartı borcunu ödemek için ATM’ye gitti. İlk baktığı ATM’nin bozuk olmasından dolayı diğer ATM’ye geçti. İşlem yapmaya başlayacağı sırada ATM’nin para haznesinde bulunan 7 bin 695 lira parayı fark etti. Hafta sonu tatili olması dolayısıyla durumu esnaf arkadaşlarıyla paylaşan Köni, arkadaşlarının da tavsiyesi üzerine 7 bin 695 lirayı pazartesi günü bankanın şubesine teslim etmeye karar verdi.

Pazartesi günü bankanın Düziçi şubesine giden İsmail Köni, durumu bankanın şube müdürü Ahmet Murat Köseoğlu’na anlattı. Köseoğlu, “Bankamız ve müşterimiz adına öncelikle size bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Genel merkezle irtibata geçip paranın kime ait olduğunu tespit edip size ulaşacağız. O süreye kadar para sizde kalsın. Bizim bu olayı netleştirip teyit etmeden parayı almamız doğru olmaz. Vatandaşımızı tespit ettikten sonra size ulaşır ve parayı kaybeden vatandaşımıza siz kendi ellerinizle parayı teslim edersiniz” dedi.

Öğleden sonra banka müdürü Ahmet Murat Köseoğlu, İsmail Köni’ye telefonla ulaşarak paranın sahibini tespit ettiklerini, kendisinin de parayı iade etmesi için şubeye uğramasını rica etti. Köni, hemen parayı da yanına alarak bankaya gitti. Banka müdürü ilçe esnafından Erhan Demir’in bu parayı ATM’de unuttuğunu söyleyerek miktarları her iki tarafında onaylamasıyla birlikte olay çözüldü ve İsmail Köni, parayı gerçek sahibi Erhan Demir’e teslim etti.

Erhan Demir, teşekkür ederek, "Bu sözlerle ifade edilecek bir duygu değil. Ben parayı bulduğuma değil sizin gibi iyi yürekli insanların hala var olduğuna seviniyorum. Demek ki insanlık daha ölmemiş. Allahım sizin gibi kalbi güzel, iyi yürekli insanları aramızdan eksik etmesin. İyi ki varsınız” dedi.

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