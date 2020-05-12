Maskeli hırsızlar, 1 dakikada motosikleti çaldı

<br>İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, yüzlerine tanınmamak için tıbbi maske takan 2 hırsız, yaklaşık bir dakika içerisinde park halindeki motosikleti çalıştırıp, kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.<br>Olay, 7 Mayıs günü Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa Sarıaslan, motosikletini kaldığı binanın önüne park ederek, evine çıktı. Gece mesaiye gitmek için aşağıya indiğinde motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Sarıaslan, polise ihbarda bulundu. Güvenlik kameraları incelendiğinde, yüzlerini koronavirüs salgını dolayısıyla kullanılan maskelerle kamufle eden iki kişiden birinin çevrede gözcülük yaptığı görülürken, diğerinin ise motosikleti düz kontak yaparak çalıştırdığı ve daha sonra birlikte uzaklaştıkları görülüyor.<br>Motosiklet sahibi Mustafa Sarıaslan'ın şikayeti üzerine güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, yakalanmaları için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL<br>2020-05-12 12:37:07<br>

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