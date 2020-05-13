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Biriktirdiği parasını kampanyaya bağışladı

DHA

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, emekli çiftçi Mustafa Ünaldı (70), maaşından biriktirdiği 2 bin lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası ile Türk Hava Kurumu'na bağışladı. Merkeze bağlı Issızca Köyü'nde oturan bağkur emeklisi evli ve 9 çocuk babası Mustafa Ünaldı, Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Hattı'nı arayarak, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istediğini söyledi. Ünaldı, eve gelen ekiplere maaşından biriktirdiği bin lirayı vererek kampanyaya destek oldu. Ünaldı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sırasında elde ettiği...

Biriktirdiği parasını kampanyaya bağışladı

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, emekli çiftçi Mustafa Ünaldı (70), maaşından biriktirdiği 2 bin lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası ile Türk Hava Kurumu'na bağışladı.<br>Merkeze bağlı Issızca Köyü'nde oturan bağkur emeklisi evli ve 9 çocuk babası Mustafa Ünaldı, Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Hattı'nı arayarak, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istediğini söyledi. Ünaldı, eve gelen ekiplere maaşından biriktirdiği bin lirayı vererek kampanyaya destek oldu. Ünaldı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sırasında elde ettiği başarıdan da çok etkilendiğini, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile bu başarının daha da artmasına katkı sağladığı için destek olmaya niyetlendiğini belirterek, biriktirdiği paranın bin lirasını da Türk Hava Kurumu'na bağışladı. Vefa Grubu üyeleri sayarak teslim aldıkları 2 bin lirayı Milli Dayanışma Kampanyası ve THK hesaplarına yatırıp, dekontlarını Mustafa Ünaldı'ya teslim etti.<br>DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-05-13 15:57:10<br>

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