Terör örgütü El Kaide üyesi Osmaniye'de yakalandı

<br>İbrahim EMÜL/BAHÇE(Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Kaide üyesi Lübnan uyruklu H.A.M.(36) yakalandı.<br>Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonunda, terör örgütü El-Kaide üyesi H.A.M.'nin, 13 Mayıs günü, Bahçe ilçesi D-400 Karayolu üzerindeki dinlenme tesisine geleceği bilgisine ulaşıldı.<br>H.A.M., aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.<br>Yapılan sorgusunda, H.A.M.'nin 20062011 yılları arasında Pakistan'a karşı Taliban'ın yanında El-Kaide terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği, 2011 yılında Van'dan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Bahçe İbrahim EMÜL<br>2020-05-14 14:36:10<br>
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