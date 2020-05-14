Kavga eden 8 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 25 bin 200 lira ceza

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

<br>OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, kavga eden 8 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 200 lira idari para cezası kesildi.<br>Merkeze bağlı Kumarlı Köyü'nde, iki gurup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Birbirlerine yumruk atmak suretiyle yaralayan C.Y., F.D., M.D., S.D. F.D., E.Y., C.Y. ve O.Y. ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı. 8 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-05-14 14:38:18<br>

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