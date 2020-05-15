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Kadirli’de kültür böğürtleni hasadı başlıyor Böğürtlen ekti şimdi yok satıyor Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun, geçen yıl 12 TL'den sattığı kültür böğürtlenini bu yıl 15 TL'den piyasaya sunacağını, ürünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yoğun talep gördüğünü söyledi

İHA

Kadirli’de kültür böğürtleni hasadı başlıyor Böğürtlen ekti şimdi yok satıyor Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun, geçen yıl 12 TL'den sattığı kültür böğürtlenini bu yıl 15 TL'den piyasaya sunacağını, ürünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yoğun talep gördüğünü söyledi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kültür böğürtleni yetiştiriciliği yapan ziraat mühendisi İsmet Soytorun, Çukurova’da düşüşe geçen tahıl üretimi yerine alternatif tarım ürünü olarak ektiği kültür böğürtleninde hasadın bu hafta başlayacağını söyledi.
Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde bulunan 8 dönümlük arazide kültür böğürtleni yetiştiriciliği yapan İsmet Soytorun, Çukurova’nın tarım ürünleri, mısır, buğday ve yer fıstığına alternatif tarım ürünü olarak böğürtleni seçti. Ekildikten sonra 2’inci yılında ürün veren böğürtlende bu yıl 8 dönümlük araziden 8 ton ürün beklediğini belirten Soytorun, böğürtlenin kilo fiyatının ise 15 TL’den alıcı bulacağını söyledi. Böğürtlenin bağışıklık sistemi dostu olduğunu belirten İsmet Soytorun, “Bu yıl 8 dönüm araziye ekim yaptım. Bu ürün böğürtlen ve ahududu melezi olan Boysenbery diye adlandırılan ürün. İklim şartları sıcak giderse ilk hasadımız 1520 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Ürünün pazarlanması konusunda şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadık. Bu Korona virüs salgınından dolayı insan hareketlerinin kısıtlanması elbet bizi de endişelendiriyor. Ürünün içerdiği besin ögelerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinden dolayı çok daha rahat pazarlanabileceğine inanıyorum. Ürünün satışı yollarda insan hareketliliği artar ise daha rahat bir satış olur. Bu yıl 78 ton ürün bekliyorum. Geçen yıl 12 TL’den satmıştık. Bu yıl kilogramını 15 TL’den satacağız” dedi.

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