Afrika sıcağından etkilenen yaşlı adam yolda bayıldı Yürüdüğü sırada fenalaşarak yere düşen adam, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

Akdeniz bölgesinde etkili olan Afrika sıcakları, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşlı bir adamı bayılttı.

Edinilen bilgilere göre, Refik Cesur Bulvarı üzerinde ilerleyen Yaşar Mavitunalı (60), Aydınlar Caddesi Kavşağında birden fenalaşarak yere düştü. O sırada yoldan geçen bir sivil polis memuru başta olmak üzere, vatandaşlar olaya müdahale etti. Kısa sürede olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri, yerde yatan Mavitunalı’yı ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptılar. Mavitunalı’nın aşırı sıcaklardan bunaldığı ve kısa süreli bir baygınlık yaşadığı kaydedildi.

Şahıs daha sonra gözetim amaçlı olarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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