'Uyuşturucu ticareti'nden gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mayıs günü, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınırken, 101,06 gram eroin ve 217,99 gram bonzai ele geçirildi.<br>Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. ve M.Ş. mahkemece tutuklanırken, O.Ç. ve B.Ç.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>Polisin, uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-05-15 12:59:48<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-