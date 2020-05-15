'Uyuşturucu ticareti'nden gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mayıs günü, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınırken, 101,06 gram eroin ve 217,99 gram bonzai ele geçirildi.<br>Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. ve M.Ş. mahkemece tutuklanırken, O.Ç. ve B.Ç.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>Polisin, uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-05-15 12:59:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.