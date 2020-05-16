Trafik Ekipleri 4 ayda 257 bir 939 lira trafik cezası kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trafik Ekipleri 4 ayda 257 bir 939 lira trafik cezası kesti

İHA

Trafik Ekipleri 4 ayda 257 bir 939 lira trafik cezası kesti

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, 2020 yılının ilk dört ayında özellikle motosikletler üzerinde yapılan denetimler sonucu 257 bin 939 lira trafik cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, hurdaya ayrıldığı halde aktif kullanılan, trafik tescili bulunmayan 161 motosiklet, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafikten men edildi. 623 motosiklet sürücüsüne 257 bin 939 lira trafik cezası kesildi. Motor ve şase numaraları silinmiş motosikletlerle ilgili 56 şahsa, ‘Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan’ adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı
YEREL HABERLER Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin ...
'Uyuşturucu ticareti'nden gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER 'Uyuşturucu ticareti'nden gözaltına alınan 4 ...
'Uyuşturucu ticareti'nden gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER 'Uyuşturucu ticareti'nden gözaltına alınan 4 ...
Afrika sıcağından etkilenen yaşlı adam yolda bayıldı Yürüdüğü sırada fenalaşarak yere düşen adam, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Afrika sıcağından etkilenen yaşlı adam yolda ...
Kadirli’de kültür böğürtleni hasadı başlıyor Böğürtlen ekti şimdi yok satıyor Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun, geçen yıl 12 TL'den sattığı kültür böğürtlenini bu yıl 15 TL'den piyasaya sunacağını, ürünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yoğun talep gördüğünü söyledi
YEREL HABERLER Kadirli’de kültür böğürtleni hasadı ...
Çukurova'nın ilk arpa hasadı, Osmaniye'de yapıldı
YEREL HABERLER Çukurova'nın ilk arpa hasadı, Osmaniye'de yapıldı
Kavga eden 8 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 25 bin 200 lira ceza
YEREL HABERLER Kavga eden 8 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 25 bin ...
Terör örgütü El Kaide üyesi Osmaniye'de yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü El Kaide üyesi Osmaniye'de yakalandı
Karantina apartmanına su ve pide desteği
YEREL HABERLER Karantina apartmanına su ve pide desteği
Koronayı yenen hastalar ailelerine kavuştu
YEREL HABERLER Koronayı yenen hastalar ailelerine kavuştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X