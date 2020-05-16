Aspiratörden çıkan yangın korkuttu

<br>OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, bir evin mutfağında aspiratörden çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.<br>Yangın, saat 15.30 sıralarında, Eyüp Sultan Mahallesi 5526 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıktı. Birsen Kesbir'in kiracı olduğu dairenin mutfağındaki aspiratörden çıkan yangın kısa sürede evi dumanla doldurdu. İhbar üzerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Yangında mutfakta maddi hasar meydana geldi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-05-16 16:52:10<br>
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