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Deniz Işın Coşkuner: "Pandemi sosyal medya kullanımını artırdı"

İHA

DNC Medya Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Işın Coşkuner, 2020 yılının ilk aylarından itibaren tüm dünyada görülmeye başlayan ve ülkemizi de kısa süre içerisinde etkisi altına alan korona virüsün (Covid19) teknoloji ve sosyal medya sektörünü olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Deniz Işın Coşkuner: "Pandemi sosyal medya kullanımını artırdı"

DNC Medya Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Işın Coşkuner, 2020 yılının ilk aylarından itibaren tüm dünyada görülmeye başlayan ve ülkemizi de kısa süre içerisinde etkisi altına alan korona virüsün (Covid19) teknoloji ve sosyal medya sektörünü olumlu yönde etkilediğini söyledi.
Pandemi sürecinde dünya genelinde insanların evlerinden dışarı çıkmadığını ve alışveriş alışkanlıklarının da değişiklik gösterdiğini söyleyen Deniz Işın Coşkuner, ‘’İnsanlar bu süreçte evlerinden dışarı adım atmak istemiyor. Tüm ülkelerde neredeyse korona virüs vakası görüldü. İnsanların evde kalmasıyla birlikte sosyal medyaya ve internete olan talep çok ciddi derecede artış gösterdi. İnsanlar artık ekmek, su ve manav ihtiyaçları dahil birçok ürünü internet üzerinden kolayca sipariş edebiliyor ve kısa sürede kapısında temassız kredi kartı ile teslim alabiliyor. Bunlar teknolojinin bizlere çok büyük velinimetleri, teknoloji doğru kullanıldığı taktirde insan hayatını en fazla kolaylaştıran unsurların başında geliyor" şeklinde konuştu.

E ticarette arttı
Pandemi süreci ile birlikte eticaret hacminin de ciddi derecede artış gösterdiğini belirten Coşkuner, ‘’Eticaret sektörü korona ile birlikte şaha kalktı diyebiliriz, öyle ki kargo şirketleri bile artık bu durumla baş edemez hale gelmiş. Dünya ilk defa böyle bir olay ile karşılaşıyor, bu pandemi durumunun olumlu ve olumsuz birçok etkisi olacaktı. En olumlu etkiyi eticaret alanında yaptı ve eticaret pazarı ciddi anlamda bir büyüme gösterdi" dedi.
Türkiye’de her şeyin normalleşmeye başlaması ve alışveriş merkezlerinin açılmasıyla birlikte internet satışlarında çok az da olsa bir düşüş meydana gelebileceğini belirten Coşkuner, sürecin seyrine göre teknoloji, eticaret ve sosyal medya sektörlerinde dalgalanmaların yaşanılabileceğini sözlerine ekledi.

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