Osmaniye'de terör örgütü El Kaide zanlısı tutuklandı

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Osmaniye'de, terör örgütü El Kaide üyesi olduğu ve Afganistan'da örgütün silahlı eylemlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Lübnan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, AfganistanPakistan sınırında 20062011 yıllarında silahlı terör örgütü El Kaide içerisinde üst düzey silah, bomba, füze eğitimi alarak faaliyet gösterdiği tespit edilen, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan Lübnan uyruklu H.A 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan H.A. ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

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