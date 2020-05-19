Osmaniye'de, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, tören düzenlendi.<br>Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, koronavirüs salgını nedeniyle Devlet Bahçeli Meydanı'nda saat 10.00'da, kısıtlı katılımla tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğolu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulan törene maskeyle katılanlar, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Kent genelinde ise halkın ev ve iş yerlerine Türk bayrağı astıkları görüldü.<br> DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-05-19 12:13:22<br>
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