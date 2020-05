Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik" Ödüllü mimar Betül Boy Zefer, bebeğini büyütürken kariyerini de ihmal etmeden yoluna devam ettiğini söyledi

Ünlü Mimar Betül Boy Zafer, kızı Beria’yı dünyaya getirdikten sonra hayatında yeni ve renkli bir sayfa açıldığını ancak kariyerini de ailesini de ikinci plana atmadan yoluna devam ettiğini söyledi.

İş odaklı bir kadın olan ödüllü mimar Betül Boy Zafer, “Çocuk da yaparım kariyer de” tanımlamasının en dikkat çeken örneklerinden olarak öne çıkıyor. Kızı Beria ile yuvalarının renklendiğini ve yaşamlarında ikinci bir evrenin başladığını anlatan başarılı mimar, kızının sağlıklı, mutlu ve dolu bir birey olarak yetişmesi için elinden geleni yaptığını söyledi.

Mimar Betül Boy Zafer, anne olduktan sonra değişen yaşamını, kızı Beria’yı ve onun için kurduğu hayallerini şöyle anlattı;

"Beria’nın doğumu ile hayatımda ikinci bir evre başladı. Mücadeleci yapım ve çalışkanlığım ile bilinirken şimdi bir de ‘Anne’ olabilmenin sorumluluğu bindi sırtıma. Taşımaktan en memnun olduğum yük bu olsa gerek. Hem çok ağır hem çok hafif bir yük bu sorumluluk duygusu. Ben hayatımda hiçbir şeyin yerini değiştirmedim çocuğum olduktan sonra. Önceliğim her zaman için ailemdir sonra da olmazsa olmaz işim, mesleğim gelir. Sadece aile birey sayımız arttı. Ve aile aktivitelerimiz yön değiştirdi. Bunu çok şükür eşim, eşimin ailesi ve annebabamla beraber yaşıyoruz. Hepimizin aile aktivitesinde önceden kahvaltılar, akşam yemekleri sohbetler yer alırken şimdi parklar, oyuncaklar, hikayeler başlıca ilgi alanımız oldu" dedi.



Kızınızı büyütürken nelere dikkat ettiğini de anlatan Zafer, şöyle devam etti;

"Her anne çocuğunun başarılı olmasını ister. Örnek verecek olursam; çok başarılı bir okul hayatım oldu benim. İlk okuldan lise son sınıfa kadar okullarımı birincilikle bitirdim. MimarlıkMühendislik Fakültesini derece ile bitirdim. Ve şunu öğrendim, başarı sadece bundan ibaret değil. Çünkü tüm bunları yaparken spor, müzik, resim ve dans kurslarına gittim. Çok küçük yaştan üniversite yıllarına kadar hobilerim devam etti. Yani çocuğumun kişisel gelişiminde sadece eğitim sistemindeki başarısına değil, hobiler edinmesine ve bu konuda da mümkün olduğunca istediği alanlarda başarılı olmasına dikkat edeceğim. Sosyal ve mutlu bir birey olmasını isterim. Aynı zamanda iman duygusu gelişmiş bir birey, vicdan ve ahlaki açıdan da kendi değerlerini, hayatın dinamiğini olumlu yönde koruyabilir. Çocuğuma küçük yaştan itibaren bunu aşılıyorum. Ayrıca eşim ve ben bol bol seyahat etmeye özen gösteriyoruz. Her seyahatimizde ailece olmaya ve çocuğumuza vakit ayırmaya önem veriyoruz."

