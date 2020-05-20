Suriye’de görevli uzman çavuşun oğluna sürpriz doğum günü Suriye’nin İdlib kentinde görev yapan Uzman Çavuş Gökhan Birel’in isteği üzerine jandarma personelleri, uzman çavuşun oğlu Göktürk'ü evlerinde ziyaret edip doğum gününü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Suriye’de görevli uzman çavuşun oğluna sürpriz doğum günü Suriye’nin İdlib kentinde görev yapan Uzman Çavuş Gökhan Birel’in isteği üzerine jandarma personelleri, uzman çavuşun oğlu Göktürk'ü evlerinde ziyaret edip doğum gününü kutladı

İHA

Suriye’de görevli uzman çavuşun oğluna sürpriz doğum günü Suriye’nin İdlib kentinde görev yapan Uzman Çavuş Gökhan Birel’in isteği üzerine jandarma personelleri, uzman çavuşun oğlu Göktürk'ü evlerinde ziyaret edip doğum gününü kutladı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, 4 yaşındaki Göktürk’e, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
Suriye’nin İdlib kentine bağlı More köyünde görev yapan ve 10 aydır 4 yaşındaki oğlunu göremeyen Uzman Çavuş Gökhan Birel’in (30) isteği üzerine, Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, uzman çavuşun oğlu Göktürk'e babası adına doğum günü pastası aldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden ailenin kaldığı daireye akşam gelen ekipler ve Covid19 pandemisi dolayısıyla dışarı çıkamayan minik Göktürk’ün doğum gününü hep birlikte kutladı. Ayrıca, uzman çavuşun eşi Kübra ve oğlu Göktürk ile de görüntülü görüşmelerini sağlayan Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Mesai arkadaşımız bizlere ulaşarak böyle bir isteği olduğunu söyledi. Bizler de tabi severek bu sürprizi yapacağımız ifade ettik. Hem aile hem Göktürk çok mutlu olduk. Böyle güzel bir olaya vesile olduğumuz için tabi ki bizler de mutlu olduk” şeklinde konuştular.
Uzman Çavuş Gökhan Birel’in eşi Kübra Birel ise “Gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk. Allah askerimizden razı olsun. İyi ve kötü günümüzde daima bizlerin yanında. Getiren de gönderen de sağ olsun” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yusuf Yamanlar: "Turizm sektöründe süreç normalleşmeye başlıyor"
YEREL HABERLER Yusuf Yamanlar: "Turizm sektöründe süreç ...
Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik" Ödüllü mimar Betül Boy Zefer, bebeğini büyütürken kariyerini de ihmal etmeden yoluna devam ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu ...
Osmaniye'de, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni
YEREL HABERLER Osmaniye'de, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni
Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kedi tedaviye alındı
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kedi tedaviye ...
Deniz Işın Coşkuner’den 100 gence teknoloji destek paketi Grafik tasarım, video edit ve Front-End ve sosyal medya alanında faaliyet gösteren DNC Medya, kendisini geliştirmek isteyen 100 gence sunacağı teknolojik destek paketi ile yeni istihdam kapıları açmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Deniz Işın Coşkuner’den 100 gence teknoloji destek ...
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı 4 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı 4 ...
Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL HABERLER Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım
Osmaniye'de yakalanan El Kaide üyesi tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de yakalanan El Kaide üyesi tutuklandı
Osmaniye'de terör örgütü El Kaide zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de terör örgütü El Kaide zanlısı tutuklandı
Diş Hekimi Vehbi Zafer: “Vücut sağlığı ağız hijyeninden geçer” Düzenli ağız hijyeninin birçok kronik hastalığın erken yaşta oluşmasını engellediğini belirter Vehbi Zafer, bu disiplinin öneminin Covid-19 pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldığına dikkat çekti
YEREL HABERLER Diş Hekimi Vehbi Zafer: “Vücut sağlığı ağız ...
Betül Boy Zafer, başarısı ile genç mimarların rol modeli oldu
YEREL HABERLER Betül Boy Zafer, başarısı ile genç mimarların rol ...
Arazi anlaşmazlığı yüzünden eniştesini ve yeğenini tabanca ile vurdu
YEREL HABERLER Arazi anlaşmazlığı yüzünden eniştesini ve yeğenini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X