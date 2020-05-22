Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, kısıtlama öncesi yaylalara çıktı

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de şehrin bunaltıcı sıcaklarından kurtulmak isteyen bazı vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce yaylalara gitmeyi tercih etti.<br>Türkiye genelinde 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Daha önce, Adana, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş gibi büyükşehirlerin ortasında kaldığı için mecburi giriş-çıkış yasağından etkilenen Osmaniye'de ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu kapsamda, sıcakların etkisini arttırdığı şu günlerde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının da olmasından dolayı bazı vatandaşlar, Zorkun, Olukbaşı, Mitisin, Fenk ve Küreci gibi yaylalara gitmeyi tercih etti. Karacalar Köyü Orman İşletme Deposu önünde oluşturulan jandarma uygulama noktasından kontrollü bir şekilde çıkışlarına izin verilen vatandaşlar, şehrin bunaltıcı sıcaklarından kurtulmak için bayramı yaylalarda geçireceklerini söyleyip, koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe, tokalaşmama ve maske takımı gibi kurallara uyacaklarını söyledi. Yaylalara çıkışlara, gece yarısından sonra izin verilmeyeceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-05-22 16:07:24<br>

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