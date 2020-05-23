Kanepe imalathanesindeki yangın 2 milyon liralık zarara neden oldu

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de kanepe imalathanesinde çıkan yangında 2 milyon liralık maddi zarar meydana geldi. <br>Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Osmaniye-Gaziantep D-400 karayolu üzerinde bulunan kanepe imalathanesinde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, bitişikte metal işleme yapılan iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.<br>Kanepe imalathanesine dün 400 bin liralık çekyat süngeri ve kimyevi madde sevki yapıldığı, yangında en az 2 milyon liralık zarar olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-05-23 12:40:50<br>

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