Osmaniye’de 3 iş yeri yandı, 7 itfaiye eri dumandan etkilendi Vatandaşın biri de evinin damından bahçe hortumu ile itfaiye erlerine destek verdi

Mobilya ve döşeme atölyesinde çıkan yangın iki iş yerine sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi D400 yolu üzerinde bulunan Mobilya ve döşeme atölyesinde saat 10.00 civarı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki iş yerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülebildi. Dumandan etkilenen 7 itfaiye görevlisine sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşın biri de evinin damından bahçe hortumu ile su sıkarak itfaiye erlerine destek verdi.

İş yeri sahibi Sercan Örsçekiç, yangın haberini Adana'da bulunduğu esnada aldığını söyleyerek, “Yüklü miktarda kaybımız var. Kasıtlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Mobese kayıtlarından, kamera kayıtlarından muhakkak çıkacaktır. Emniyet güçlerimize devletimize güveniyor ve inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.