Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor” Hacıoğlu Altın Madenciliği CEO’su Yasin Hacıoğlu, Korona virüs sürecinden sonra yatırımcıların riskli yatırımlardan uzaklaşarak güvenli liman olan altına yönelmesinin muhtemel olduğuna işaret etti

Hacıoğlu Altın Madenciliği CEO’su Yasin Hacıoğlu, korona kısıtlamalarının yavaş yavaş kalkması ile piyasaların hareketlenmeye başladığını, altının ise yatırım açısından cazibesini her zaman korumaya devam ettiğini söyledi.

Yasin Hacıoğlu, sektördeki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde ABD merkez bankasının yeni bir paket ile piyasaya 3 trilyon dolar daha sürdüğüne dikkat çekerek piyasaların bu rakamla bir süre rahatlayacağını düşündüğünü kaydetti.

Öte yandan Amerika’nın Nisan ayında Amerika’nın açıkladığı 738 milyar dolarlık rekor seviyedeki bütçe açığını da göz önünde bulundurmak gerektiğine dikkat çeken Hacıoğlu, “Tabii bunun akabinde, çok sert gerilemeler beklemek mümkün değil ve bu bağlamda Altın/ONS 1.700 USD seviyelerinin altında düşünmek hayalcilik olur diye düşünüyorum” dedi.

Piyasalarda kısa süreli gerilimler görmeye devam edileceğini ancak 20202021 senesinde aşağı doğru ivmelenmelerin süreklilik arz etmesinin pek mümkün gözükmediğini ifade eden Hacıoğlu, “Yatırımcılarımız için daha önce verdiğimiz verilerde alım fırsatlarının olduğunu söylemiştik; 11.12.2019 gram altın fiyatı 268 TL/380 TL ve 01.02.2020 gram altın fiyatı 291/380 TL. Önceki bültenlerimizde altında sene sonu tahminlerimiz 430440 bandında seyredeceğini 11.12.2019 tarihi itibari ile paylaşmıştık. Şu an global dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebi ile bu rakam 460469 bandına doğru çekmeye devam ediyor. Bu neden ile altın alım fırsatı devam ediyor” şeklinde konuştu.

Korona virüs sürecinden sonra yatırımcıların riskli yatırımlardan uzaklaşarak güvenli liman olan altına yönelmesinin muhtemel olduğuna işaret eden Yasin Hacıoğlu, FED başkanı Powell’in “Hisse senedi piyasaları çok riskli bir hale geliyor” açıklamasına dikkat çekerek altında direnç seviyeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Altın Ons direnç (1740 1753 1761), Destek (1728 1715 1700) iken,gram altında; Direnç (377 379 381) Destek (375 373 370) seyrindedir. Yükseliş hareketi kâr satışlarıyla karşılaştı. İlk destekler 1.717 ve 1.710 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.700 ve 1.6931.683 noktalarında. İlk direnç 1.736 ve 1.7421.750 bandında. 1.7421.750 daha önemli. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi gerekecek. Sonraki direnç seviyeleri 1.765 seviyesinde. Düşüş formasyonlarından ‘yükselen takoz’ formasyon etkisi hissedilmeye başlandı. Kar satışlarının etkisinde destek arayışı sürebilir.”

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