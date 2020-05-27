Jandarmanın durdurduğu otomobilden 384 adet sikke çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de jandarma tarafından durdurulan otomobilden 384 sikke ile 48 obje ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından oluşturulan kontrol noktasında şüpheli E.K.'nın kullandığı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, 384 madeni sikke, 48 obje olmak üzere toplam 432 adet eski eser ele geçirildi. Sürücü E.K. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-05-27 16:32:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.