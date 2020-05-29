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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadirli’de kurallara uymayanlara 470 bin 870 TL ceza yazıldı

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde alınan korona virüs tedbirlerine uymayan kişilere toplamda 470 bin 870 TL ceza yazıldı.

Kadirli’de kurallara uymayanlara 470 bin 870 TL ceza yazıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde alınan korona virüs tedbirlerine uymayan kişilere toplamda 470 bin 870 TL ceza yazıldı.
Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, “10 Mart 2020 ile 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ilçemiz merkezinde alınan tedbirleri ihlal eden şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanununun 282. maddesinden 141 kişiye kişi başı 3 bin 150 TL'den toplamda 444 bin 150 TL TL idari para cezası, 5326 sayılı kabahatler Kanunu'nun 32.maddesinden 35 kişiye kişi başı 392 TL'den toplamda 13 bin 720 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 457 bin 870 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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