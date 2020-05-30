Ölen kirpinin 4 yavrusu koruma altına alındı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde anneleri ölen 4 yavru kirpi koruma altına alındı.

Kadirli ilçesine bağlı Karakütük köyünde yuva kenarında ölmüş bir kirpi ve yanında 4 yavru kirpi gören vatandaş, kirpi yavrularını alarak evine getirdi. Daha sonra doğa koruma yetkililerini arayan köylü, 4 yavru kirpiyi gelen görevlilere teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği personeli 4 kirpi yavrusunu yaban hayvanı rehabilitasyon ve bakım ünitesine getirerek bakım ve tedavilerini yaptı.

Yavrular bakım ve tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.