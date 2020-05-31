Görme yetisini kaybeden kedi, kanamasız bir şekilde ameliyat edildi

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, gözünden yaralı halde bulunan kedi, yüksek frekanslı elektromanyetik dalga üreten 'elektrokoter' cihazıyla kanamasız şekilde ameliyat edildi.<br>Kent merkezinde oturan Emrah Balı, 4 gün önce kızlarının evlerinin bahçesinde bulduğu ve sahiplendikleri kedinin gözünde bir anormallik olduğunu fark etti. Çocuklarına koronavirüs sürecinde arkadaşlık eden kedinin görme sıkıntısı çektiğini anlayan Balı, tedavisi için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği'ne ulaştı. Sağ gözünden yaralı olan kedi, HAYTAP tedavi merkezinde ücretsiz bir şekilde tedavi edilip, bakımı için sahiplenen aileye teslim edildi.<br>HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, kedinin 6 aylık olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Erkek kedimizin gözünde muhtemelen diğer kedilerin alan kavgası sırasında oluşturdukları anormal bir yapıya rast geldik. Görmesini engelleyen bu yapıyı HAYTAP'ın bize hibe ettiği 'elektrokoter cihazı' ile kanamasız bir şekilde müdahale ederek aldık. İlaç, vitamin ve mineral desteği başlanan kediyi aileye teslim ettik" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-05-31 09:49:11<br>

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