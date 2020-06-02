Mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarına süt dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarına süt dağıtıldı

DHA

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Dünya Süt Günü'nün 20'nci yılı etkinlikleri kapsamında, mevsimlik tarım işçilerine ve çocuklarına çalışma alanlarında süt dağıtımı yaptı. 1 Haziran günü, sütün önemini göstermek amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) tarafından Dünya Süt Günü olarak kabul edildi. Dünya Süt Günü'nün dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyleyen Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, "Dünya Süt Günü aracılığıyla, sütün insan sağlığına olan katkısının yanı sıra, süt üretimi ve üreticilerin de desteklenmesinin...

Mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarına süt dağıtıldı

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Dünya Süt Günü'nün 20'nci yılı etkinlikleri kapsamında, mevsimlik tarım işçilerine ve çocuklarına çalışma alanlarında süt dağıtımı yaptı.<br>1 Haziran günü, sütün önemini göstermek amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) tarafından Dünya Süt Günü olarak kabul edildi. Dünya Süt Günü'nün dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyleyen Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, "Dünya Süt Günü aracılığıyla, sütün insan sağlığına olan katkısının yanı sıra, süt üretimi ve üreticilerin de desteklenmesinin önemine dikkat çekilmektedir" dedi. Bu yıl Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak ilde mevsimlik tarım işçilerine ve çocuklarına çalışma alanlarında süt dağıtımı gerçekleştirildiğini kaydeden Bulut, özellikle büyüme çağındaki çocuklar için kalsiyum deposu olan sütün ve süt ürünlerinin günde iki porsiyon alınması gerektiğini vurguladı. Bulut, "Bizler bu etkinlikte, sağlıklı gelecek nesiller için süt tüketiminin teşvik edilmesi ve son zamanlarda yaşadığımız Covid-19 salgın döneminde üretime ara vermeden devam eden üreticilerimizin ve tarım çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sofrasına en güvenli sütün gelmesi için bizler de çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-06-02 17:14:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düziçi'nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Düziçi'nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı Osmaniye'de freni boşaldıktan sonra önce bir iş yerine ardından park halindeki otomobile, bu araç ise başka bir otomobile çarptı Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın da yaralandı
YEREL HABERLER Freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı Osmaniye'de ...
Ormanlık alanda kenevir yetiştiren 2 kişiye gözaltı 
YEREL HABERLER Ormanlık alanda kenevir yetiştiren 2 kişiye gözaltı 
Tolunay ve İleyda çiftinden takipçilerine yardım
YEREL HABERLER Tolunay ve İleyda çiftinden takipçilerine yardım
Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı Firma sahibi Bülent Dilbağı, evlere, otellere, pastane ve kafelere sundukları donuk çiğ börek servisinin korona sürecinde yoğun ilgi gördüğünü söyledi
YEREL HABERLER Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona ...
Çerçi: "Ürünlerimizi tam döneminde hasat edelim"
YEREL HABERLER Çerçi: "Ürünlerimizi tam döneminde hasat edelim"
Görme yetisini kaybeden kedi, kanamasız bir şekilde ameliyat edildi
YEREL HABERLER Görme yetisini kaybeden kedi, kanamasız bir şekilde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X