Posta dağıtıcısı, kesilen ağacın altında kaldı

<br>Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)- OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde kesilen ağaç posta dağıtısı Zeliha Helete'nin üzerine düştü. Yaralanan Helete, hastaneye kaldırıldı.<br>Olay, Kadirli Kaymakamlığı binasının arka bahçesinde meydana geldi. İşçiler tarafından bakımları yapılan ağaçlardan biri kesim sırasında posta dağıtıcısı Zeliha Helete'nin üzerine düştü. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkartılan ve yaralanan posta dağıtıcısı Helete, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Posta dağıtıcısının sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisi sürdüğü öğrenildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN<br>2020-06-03 13:24:20<br>

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