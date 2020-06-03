Kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Kadirli’de toprağa verildi

Görev yaptığı Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ay önce kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uzman Jandarma Çavuş Şahin Keser memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Çavuş Şahin Keser bir ay önce kalp krizi geçirdi. Önce İnegöl’de ardından da Bursa’da özel bir hastanede yoğun bakımda kalan Uzman Jandarma Çavuş Şahin Keser hayatını kaybetti.

Görev yaptığı Bursa’da düzenlenen törenle memleketine uğurlanan Keser’in cenazesi Kadirli ilçesinde Şehit Mustafa Yağız Mahallesinde bulunan baba evine getirilerek helallik alındı. Ardından da Kadirli Asri Mezarlığında yapılan törenin ardından kılınan cenaze namazından sonra Kadirli Akbıyıklar Mezarlığında annesinin yanına defnedildi.

Cenaze törenine Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Osmaniye İl Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, askeri yetkililer ve yakınları katıldı.

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