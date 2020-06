Doğan Kartal: “Korona, araç kiralama yaklaşımını da değiştirdi” Doğu ve Güneydoğu bölgesinde lüks segment araç kiralama işi yapan Kartal, müşterilerin önce ofis ve araçları yerinde görüp dezenfekte edildiğinden emin olma eğilimine girdiğine dikkat çekti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde lüks araç ve filo kiralama üzerine yatırımları olan iş adamı Doğan Kartal, korona tecrübesinden sonra araç kiralamaya bakış açısının da değiştiğini söyledi.

Araç almak isteyen birçok insanın aracı daha önce kimin kullandığı ve ne kadar temiz olduğunu merak eder hale geldiğini belirten işadamı Doğan Kartal, “Müşterilerin pandemi sürecinden sonra araç kiralarken temkinli olması gayet doğal ve olmalıdır da” dedi.

Yıllardır Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüksek sınıf araç kiralayıp, satan Vanlı İş adamı Doğan Kartal, “Bizler ailecek Türkiye’nin bir çok yerine araçlarımızı veriyoruz. Salgın, otomotiv sektörünü de bu bölgede de inanılmayacak derecede olumsuz etkiledi. Araç kiralama işinin salgın ile beraber azaldığı görülmekte. Salgının araç kiralama ile birlikte azalmasının sebepleri arasında, müşterilerin bu konuda daha hijyenik davranması ve bu dönemlerde pek dışarı çıkamamaları geliyor. Haziran ayı ile birlikte birçok işletmenin tekrar açılması ve normalleşme sürecinin başlaması ile araç kiralama işinde de bir canlılık meydana geldi. Bu kapsamda birçok araç kiralama firmasında salgın sebebiyle çeşitli önlemler alınmakta. Bu önlemlerden en önemlisi de araçların detaylı bir şekilde temizlenmesi. Her araç kiralanmadan önce iç ve dış kısımlar olmak üzere detaylı bir temizlikten geçer. Zaman zaman daha üst seviye temizlik yapılarak araçlara dezenfektan sıkılır ve aracın mikroplara karşı daha temiz kalmasını sağlar. Müşteriler eğer araç kiralama işine girecek ise firma ile bu konu hakkında detaylı görüşmeli” şeklinde konuştu.

Çoğu müşterinin kiralama firmasına gelerek ofisin, araçların her gün dezenfekte edilip edilmediğini sorduğuna dikkat çeken Kartal, “Kısacası hem kendi çalışanlarımız hem de bizi tercih edenler için salgına karşı sterilizasyonu olmuş temiz bir ortamda iş yapması sağlamak asli görevimiz olmuştur. Bu işler her zaman çift taraflıdır, müşterilerin herhangi bir firma çalışanından hastalık kapmaması için, bu konuda çalışanların sağlığı da düşünülerek her bir personelin sağlık kontrolü yapılması, bu sayede çalışanlar ve müşteri arasında daha temiz bir ilişki gerçekleşiyor. Müşteriler de bu bağlamda kendi sağlığına dikkat ederek ve dışarı çıktıktan sonra banyo yaparak sağlığını korumasını gerektiğini unutmamalı” dedi.

