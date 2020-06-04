Cansız mankenle şaşırtan seyahat

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir motosikletlinin cansız mankenle birlikte ana cadde üzerindeki seyahati görenleri şaşırttı.

Şehrin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsü ile motosikletin arka tarafında iple bağlanmış ve bacak bacak üzerine atmış şekilde yolculuk yapan cansız mankeni görenler önce şaşırdı ardından da cep telefonu kamerasıyla o anı görüntüledi.

Motosiklet sürücüsünün cansız mankenle seyahati sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

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