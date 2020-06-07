Osmaniye'de motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde Alibekirli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 80 GH 217 ve 80 HK 389 plakalı iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Savrulan motosikletlerdeki Yalçın Karayılan, İsmail Koyun ve Osman Köse yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Osmaniye Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Osman Köse'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-06-07 00:15:00<br>

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