Patlayan trafo buğday tarlasını yaktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patlayan trafo buğday tarlasını yaktı

İHA

Patlayan trafo buğday tarlasını yaktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangında 8 dönümlük buğday tarlasının bir kısmı kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamiçi Mahallesindeki Erdoğan Çetin isimli vatandaşın tarlasından geçen enerji nakil hatlarının bağlı bulunduğu direkteki trafonun patladı. Bu sırada kıvılcımlar buğday tarlasını yangına neden oldu. Yangını gören mahalle sakinleri alevleri müdahale ederek söndürdü. 8 dönüm buğday tarlasının yaklaşık 500 metrekaresi çıkan yangın sonucu kül oldu.
Vatandaşların yangını söndürmesinden sonra olay yerine ulaşan itfaiye ise tarlada soğutma çalışmaları yaptı. Yangın yerine gelen Tedaş yetkilileri ise olayı rapor hazırlayarak tarla sahibine zararlarının karşılanacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de motosikletler çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye'de motosikletler çarpıştı: 3 yaralı
Osmaniye’de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye’de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Poyraz Berkay Matoğlu :"Konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi şaşırtıcı ve sevindirici oldu"
YEREL HABERLER Poyraz Berkay Matoğlu :"Konut kredi faiz oranlarının ...
Sinan Aslantaş: "Havacılık ve turizm sektörü yüzde 80 küçülebilir""
YEREL HABERLER Sinan Aslantaş: "Havacılık ve turizm sektörü yüzde 80 ...
Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor" Canreis Şirketler Grubu Başkanı Fatih Reis, devletin attığı isabetli adımlar ve milletin dayanışma ruhu ile pandemi sürecinin başarı ile götürüldüğüne dikkat çekerek, "Kendi kendine yetebilen ülkeler, geleceğin dünyasında önemli rol oynayacaklar" dedi
YEREL HABERLER Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X