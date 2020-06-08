Poyraz Berkay Matoğlu: “2021’de bin konut yapmayı hedefliyoruz”

İnşaat sektörünün önemli markalarından Emay Group yöneticisi işadamı Poyraz Berkay Matoğlu, 2021 yılında bin konut yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Matoğlu, İstanbul Arnavutköy’de Emay Group imzası taşıyan bin konuttan oluşacak yeni projenin satışına kasım ayında başlayacaklarını söyledi. Matoğlu, “Kimse tereddütte kalmasın. İnşaat sektörü hareketli geçecek. İnsanlar rahatlıkta yatırımlarını yapsınlar. Biz de bin konut yapmayı hedefliyoruz. Sektöre güvenimiz tam” dedi.

Uygun faiz oranları ve her bütçeye uygun ödeme koşullarıyla ev almak isteyenlere sonuna kadar yardımcı olmak istediklerini vurgulayan Poyraz Berkay Matoğlu, “Talep eden müşterilerimizin ev sahibi olmaları için her türlü kolaylığı sağlayacağız“ diye konuştu.

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