Devrim Akarsu, ertelenen unvan maçına çok sıkı hazırlanıyor Dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Akarsu, 24 Temmuz'da yapılacak maçta Türk'ün gücünü bir kez daha göstererek geceye damga vurmaya hazırlandığını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrim Akarsu, ertelenen unvan maçına çok sıkı hazırlanıyor Dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Akarsu, 24 Temmuz'da yapılacak maçta Türk'ün gücünü bir kez daha göstererek geceye damga vurmaya hazırlandığını söyledi

İHA

Dünya ve Avrupa eski kickboks şampiyonu Devrim Akarsu, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen unvan maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Devrim Akarsu, ertelenen unvan maçına çok sıkı hazırlanıyor Dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Akarsu, 24 Temmuz'da yapılacak maçta Türk'ün gücünü bir kez daha göstererek geceye damga vurmaya hazırlandığını söyledi

Dünya ve Avrupa eski kickboks şampiyonu Devrim Akarsu, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen unvan maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Pitbull Promotion organizasyonda 24 Temmuz tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan dövüşte Hırvat Mario Katic ile kozlarını paylaşacak olan Devrim Akarsu, "Rakibim Mario Katic’in de şampiyonlukları var, sert bir dövüşçü. 75 kiloda dövüşeceğiz. Türkiye’de dövüşeceğiz. Ülkemdeki maçta Türk’ün gücünü herkese bir kez daha göstereceğim" dedi.
Mart ayında gerçekleşecek olan ancak korona virüs salgını nedeniyle ertelenen organizasyonda, geceye damga vurmaya hazırlandığını vurgulayan Akarsu, "Mart ayında olacaktı maç, korona virüs sebebiyle temmuz ayına ertelendi. Mario Katic'e başarılar diliyorum. Centilmence bir maç olsun. Ama kendi ülkemde, kendi seyircimizin önünde yapılacak unvan maçını rakibime vermeye hiç niyetim yok" diye konuştu.
Korona virüs dönemindeki antrenmanlara evde devam ettiğini anlatan dünya ve Avrupa eski kickboks şampiyonu Akarsu, "Evde pek fazla bir şey yapamadık. Fazla kilo almamaya çalıştık, beslenmemize dikkat ettik. Her 2 günde bir 1, 1,5 saat kadar antrenmanlar yaptık. Tabii salondaki gibi verim alamıyorsun evde çalışmada. Açıkçası çok verimli geçmedi, öyle söyleyebilirim. Ancak maça hazırlanmak için önümde yaklaşık 1,5 aylık bir dönem var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendireceğim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosikletlerin çarpıştığı kazada yaralandı, 2 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Motosikletlerin çarpıştığı kazada yaralandı, 2 gün ...
Horoz dövüşüne polis baskını Horoz dövüştüren 31 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Horoz dövüşüne polis baskını Horoz dövüştüren 31 ...
Nadir görülen geyik böceği Osmaniye’de ortaya çıktı Japonların kurutulup yenildiği takdirde hamile kalınacağına inandığı geyik böceği, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulundu
YEREL HABERLER Nadir görülen geyik böceği Osmaniye’de ortaya ...
Poyraz Berkay Matoğlu: “2021’de bin konut yapmayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Poyraz Berkay Matoğlu: “2021’de bin konut yapmayı ...
10 bin lira kredi çekip yaralı köpeği tedavi ettirdi Kamyon çarpıp ağır yaralanan köpeğini, 10 bin TL kredi çekip tedavi ettirdi Bir hafta yoğun bakımda köpeğin başını bekleyen adam “ailemizden biri çocuğumuzdan hiçbir farkı yok” dedi
YEREL HABERLER 10 bin lira kredi çekip yaralı köpeği tedavi ...
Osmaniye’de orman yangın Yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Osmaniye’de orman yangın Yangın büyümeden söndürüldü
Şehit evi Türk bayrağına boyandı Osmaniyeli şehit Uzman Çavuş İbrahim Etiz’in annesi Sultan Etiz, oğluyla gurur duyduğunu ve her gün onun için dua ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Şehit evi Türk bayrağına boyandı Osmaniyeli şehit ...
Yasemin Aslan’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına destek!
YEREL HABERLER Yasemin Aslan’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ ...
Buğday ekili tarla kül oldu
YEREL HABERLER Buğday ekili tarla kül oldu
Motorlu testereyle odun keserken canından oluyordu
YEREL HABERLER Motorlu testereyle odun keserken canından oluyordu
Patlayan trafo buğday tarlasını yaktı
YEREL HABERLER Patlayan trafo buğday tarlasını yaktı
Osmaniye'de motosikletler çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye'de motosikletler çarpıştı: 3 yaralı
Osmaniye’de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye’de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Poyraz Berkay Matoğlu :"Konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi şaşırtıcı ve sevindirici oldu"
YEREL HABERLER Poyraz Berkay Matoğlu :"Konut kredi faiz oranlarının ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X