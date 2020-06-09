DEAŞ'ın bomba uzmanı ve yöneticisinin de aralarında olduğu 7 kişiye gözaltı (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>5 KİŞİ TUTUKLANDI<br>Düzce'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5´i tutuklandı. Tutuklananlardan A.H.'nin örgütün bomba uzmanı olduğu, S.M.'nin üst düzey yönetici konumunda olduğu, A.A, S.A ve N.N.'nin ise savaşçı olarak adlandırıldığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-09 21:24:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.