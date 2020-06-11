İlk yerli "EKG Elektrod Kemeri" Osmaniye'de üretildi İşadamı Mehmet Bozdağ, İsrail kemerinin 7 bin, yerli kemerin 2 bin 500 liraya satıldığını belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlk yerli "EKG Elektrod Kemeri" Osmaniye'de üretildi İşadamı Mehmet Bozdağ, İsrail kemerinin 7 bin, yerli kemerin 2 bin 500 liraya satıldığını belirtti

İHA

İlk yerli "EKG Elektrod Kemeri" Osmaniye'de üretildi İşadamı Mehmet Bozdağ, İsrail kemerinin 7 bin, yerli kemerin 2 bin 500 liraya satıldığını belirtti

Osmaniye’de bir medikal firması yerli "EKG Elektrod Kemeri" üretti.
İşadamı Mehmet Bozdağ yeni ürettikleri EKG Elektrod Kemeri’nin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, “EKG ya da diğer adıyla elektrokardiyografi, kalp hücreleri tarafından üretilen ve kalbin çalışmasını sağlayan elektriksel aktivitenin kaydedilip analiz edilmesi işlemine denir. Basit, kısa süren, ağrısız bir testtir ve kalp sağlığı için önemli bilgiler verir. Kalp krizi, kalp ritim bozuklukları, elektrolit bozuklukları gibi birçok kalp hastalığının tanısının koyulmasında faydalı bir tetkiktir. EKG, göğüs ön duvarı, her iki el ve ayak bileğine iletken elektrotlar yapıştırılarak elektrokardiyografi cihazı ile çekilir. Oluşan elektrokardiyografi kaydını doktor yorumlar. Elektrokardiyografi acil servislere sık başvuru sebebi olan göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma gibi şikayetlerle kendini belli eden acil kalp hastalıklarının tanısının koyulmasında önemli yer tutar. EKG Elektrod Kemeri de kliniklerde, polikliniklerde, acil servislerde yaygın olarak kullanılır” dedi.
Yerli ve milli üretimden yana olduklarını ifade eden Bozdağ, "Bu aleti dünyaya İsrail satıyor. Bizim kemerimiz 2 bin 500 TL iken, İsrail’in kemerini 7 bin TL’den satıyorlar. Bu durum benim canımı sıktı ve bu konuda araştırma yaptım. Birçok profesöre ve konunun uzmanlarına danıştım. Sonunda bunu yapmaya karar verdim ve ilk etapta bin adet ürettik. Bunun 500 tanesini de tanıtım amaçlı dağıttık. Her gittiğimiz yerde övgü ile karşılaştık. Çünkü bu bir milli ve yerli üretim. Hem daha ucuza mal oluyor. Ben bu konuda bize destek verenlere de teşekkür ediyorum. İnşallah bu EKG Elektrod Kemeri’nin üretimini devam ettireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

50 kişilik ekiple aranan yaşlı kadından bir iz bulunamadı İki gün önce evinin bulunduğu ormanlık alanda kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER 50 kişilik ekiple aranan yaşlı kadından bir iz ...
Sağlık çalışanı 4 aydır görmediği ailesine “Koronayı aştım da geldim” afişi ile gitti Korona virüs salgınından dolayı 4 aydır çocuğunu ve eşini göremeyen acil servis çalışanı eşinin ve çocuğunun afişi ile ailesine kavuştu
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı 4 aydır görmediği ailesine “Koronayı ...
Kaybolan yaşlı kadın drone ile aranıyor Osmaniye'de ormanlık alandaki yaşadığı evden çıktıktan sonra kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Kaybolan yaşlı kadın drone ile aranıyor Osmaniye'de ...
Yavru köpek, yaralı annesinin yanından ayrılmadı
YEREL HABERLER Yavru köpek, yaralı annesinin yanından ayrılmadı
Op. Dr. Ahmet Dilber: "Dudak dolgusunda memnuniyet oranı çok yüksek"
YEREL HABERLER Op. Dr. Ahmet Dilber: "Dudak dolgusunda memnuniyet ...
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı cevizi solladı Türkiye’nin yer fıstığı pazarının yüzde 95’ine hakim olan Osmaniye’de fıstık üreticisinin yüzü güldü
YEREL HABERLER Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı cevizi ...
Bisikletten düşüp öldü sanıldı, gerçek tomografide ortaya çıktı Osmaniye'de bisikletten düştü diye hastaneye götürülen 10 yaşındaki Mustafa, hayatını kaybetti Çocuğun çekilen tomografisinde kafasından mermi çıktı
YEREL HABERLER Bisikletten düşüp öldü sanıldı, gerçek tomografide ...
DEAŞ'ın bomba uzmanı ve yöneticisinin de aralarında olduğu 7 kişiye gözaltı (2)
YEREL HABERLER DEAŞ'ın bomba uzmanı ve yöneticisinin de aralarında ...
Op. Dr. Muhammet Dilber’den “Havuz sefanız cefaya dönmesin” uyarısı
YEREL HABERLER Op. Dr. Muhammet Dilber’den “Havuz sefanız cefaya ...
Bisiklet kullanırken düşüp ölen küçük Mustafa, yorgun mermi kurbanı çıktı
YEREL HABERLER Bisiklet kullanırken düşüp ölen küçük Mustafa, yorgun ...
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X