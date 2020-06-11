İlk yerli "EKG Elektrod Kemeri" Osmaniye'de üretildi İşadamı Mehmet Bozdağ, İsrail kemerinin 7 bin, yerli kemerin 2 bin 500 liraya satıldığını belirtti

Osmaniye’de bir medikal firması yerli "EKG Elektrod Kemeri" üretti.

İşadamı Mehmet Bozdağ yeni ürettikleri EKG Elektrod Kemeri’nin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, “EKG ya da diğer adıyla elektrokardiyografi, kalp hücreleri tarafından üretilen ve kalbin çalışmasını sağlayan elektriksel aktivitenin kaydedilip analiz edilmesi işlemine denir. Basit, kısa süren, ağrısız bir testtir ve kalp sağlığı için önemli bilgiler verir. Kalp krizi, kalp ritim bozuklukları, elektrolit bozuklukları gibi birçok kalp hastalığının tanısının koyulmasında faydalı bir tetkiktir. EKG, göğüs ön duvarı, her iki el ve ayak bileğine iletken elektrotlar yapıştırılarak elektrokardiyografi cihazı ile çekilir. Oluşan elektrokardiyografi kaydını doktor yorumlar. Elektrokardiyografi acil servislere sık başvuru sebebi olan göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma gibi şikayetlerle kendini belli eden acil kalp hastalıklarının tanısının koyulmasında önemli yer tutar. EKG Elektrod Kemeri de kliniklerde, polikliniklerde, acil servislerde yaygın olarak kullanılır” dedi.

Yerli ve milli üretimden yana olduklarını ifade eden Bozdağ, "Bu aleti dünyaya İsrail satıyor. Bizim kemerimiz 2 bin 500 TL iken, İsrail’in kemerini 7 bin TL’den satıyorlar. Bu durum benim canımı sıktı ve bu konuda araştırma yaptım. Birçok profesöre ve konunun uzmanlarına danıştım. Sonunda bunu yapmaya karar verdim ve ilk etapta bin adet ürettik. Bunun 500 tanesini de tanıtım amaçlı dağıttık. Her gittiğimiz yerde övgü ile karşılaştık. Çünkü bu bir milli ve yerli üretim. Hem daha ucuza mal oluyor. Ben bu konuda bize destek verenlere de teşekkür ediyorum. İnşallah bu EKG Elektrod Kemeri’nin üretimini devam ettireceğiz” diye konuştu.

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