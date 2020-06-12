Ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın sağ olarak bulundu Osmaniye'de yaşadığı evden 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın sağ olarak bulundu

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aşağı Bozkuyu köyünde üç gün önce evinin bulunduğu ormanlık alanda kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Çolakerol sağ olarak bulundu.

İlçeye bağlı Aşağı Bozkuyu köyü Hacıçolaklar Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Çolakerol, 9 Haziran Salı günü akşam saatlerinde evin önünden kayboldu. Yakınları yaşlı kadını çevrede aradıysa da bulamadı. Bunun üzerine durum jandarmaya haber verildi. Jandarma ve Afad ekipleri 50 kişilik arama kurtarma personeli, drone ve iz takip köpeği ile 3 gündür kayıp kadını arıyordu. Arama kurtarma çalışmaları yerini tam ümitsizliğe bırakırken, Emine Çolakerol, kaybolduğu evin 3 kilometre uzağında köy mezarlığı civarında sağ olarak bulundu. Korkmuş ve bitkin halde bulunan yaşlı kadın köye çağrılan ambulans ile sağlık kontrolü için Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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