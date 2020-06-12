Polisin dronla takip ettiği hırsızlık şüphelisi yakalandı

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<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de polis, motosiklet hırsızlığı yapan ve 18 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheliyi, dronla havadan takip ederek, yakaladı.<br>Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Rauf Bey Mahallesi'nde yaşayan A.A.'nın, evinin bahçesindeki ait 80 ER 173 plakalı motosikletin, 17 Mayıs gecesi çalınması üzerine çalışma başlattı.<br>Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine geldiği bisikleti bırakıp, motosikleti çalan şüphelinin kimliğini parmak izinden belirledi. 18 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.U.(23), olduğu saptanan şüpheli, yaşadığı adrese giderken dronla takip edilerek, yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.U., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL<br>2020-06-12 11:47:42<br>

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