Amanos Dağları'nda, teröristlerin kullandığı sığınak bulundu

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<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de Amanos Dağları'nda PKK terör örgütünün kullandığı sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ve patlayıcı madde yapımında kullanılan elektrik malzemeleri ele geçirildi.<br>Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Özel Harekat ve Komando timlerinin katılımıyla Amanoslar bölgesindeki kırsal alanda sürdürülen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütünün kullandığı tespit edilen sığınak bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede, içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ve patlayıcı madde yapımında kullanılan pil, kablo, akü gibi elektrik malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, bölgede operasyonlar sürüyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-06-15 11:47:44<br>

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