3'ü kamu görevlisi 5 kişi define araraken yakalandı

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde, dedektörle kaçak kazı yaparak define arayan 3'ü kamu görevlisi 5 kişi, jandarma tarafından yakalandı.<br>Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Yanıkkışla köyünde izinsiz kazı yapılacağı duyumu alınması üzerine çalışma başlatıldı. Bölgeye gerçekleştirilen operasyonda H.S., A.O., A.B., S.S. ve O.P., 2 adet define arama dedektörü ve 3 adet kazı malzemesiyle izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 3'ünün kamu görevlisi olduğu belirtilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-06-15 15:37:44<br>
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