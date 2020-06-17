Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TarsusAdana Gaziantep (TAG) Otoyolunda Yusuf Darun'un (66) kullandığı 31 YB 540 plakalı tahta yüklü kamyon, Abdullah Eker'in (54) kullandığı 33 ADM 536 plakalı konteyner yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada şarampole devrilen iki aracın da sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonda yolcu olarak bulunan Mehmet Dik yaralandı. Yaralı, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.