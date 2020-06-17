36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, hakkında 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan A.O. (17), polis ekiplerince yakalandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan aranan A.O.'nın İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla A.O. yakalanarak, gözaltına alındı. Hakkında 2 ayrı davadan kesinleşmiş 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası olduğu ortaya çıkan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu saptandı. 5 ayrı suç dosyasında da arama kaydı bulunan A.O., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-06-17 16:13:09<br>
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