Jandarmadan kenevir operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan kenevir operasyonu

İHA

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 258 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadan kenevir operasyonu

Osmaniye’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 258 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye il Jandarma Komutanlığınca Merkez ilçede Y.Ç. ve S.A. isimli şahısların Amanoslar bölgesinde ormanlık alanlarda ve ikametgâhlarında kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Y.Ç. ve S.A. nın ev ve eklentileri ile ormanlık alanda arama yaptı. Ev ve ormanlık alanlarda aramada özel eğitimli narkotik köpeği Örtü de kullanıldı. Aramalar sonucunda, 258 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Örtü' ile yapılan aramada 258 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Örtü' ile yapılan aramada 258 kök kenevir ele ...
Trafik kazasında hayatını kaybeden polis Osmaniye’de toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden polis Osmaniye’de ...
Yaşının iki katı hapis cezası almış Hakkında 36 yıl hapis cezası bulunan 17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Yaşının iki katı hapis cezası almış Hakkında 36 yıl ...
Üç gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Üç gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü ...
36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 17 yaşındaki ...
Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'de, otoyolda kaza: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye'de, otoyolda kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'de hava destekli 'torbacı' operasyonu: 30 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye'de hava destekli 'torbacı' operasyonu: 30 ...
Osmaniye'de Kızıl Elma 80 uyuşturucu operasyonu Narkotik polisi, Osmaniye tarihinin en büyük narkotik operasyonunu gerçekleştirdi Operasyonda “torbacı” diye tabir edilen 31 zehir taciri gözaltına alındı
YEREL HABERLER Osmaniye'de Kızıl Elma 80 uyuşturucu ...
DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 2 Suriyeli yakalandı (2)
YEREL HABERLER DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 2 Suriyeli yakalandı ...
DEAŞ'lı 2 terörist Osmaniye’de yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ'lı 2 terörist Osmaniye’de yakalandı
DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 2 Suriyeli yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 2 Suriyeli yakalandı
Düziçi lavanta bahçesiyle tanıtılacak
YEREL HABERLER Düziçi lavanta bahçesiyle tanıtılacak
Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum” 3 yıl gibi kısa sürede mesleğinde zirveye çıkan güzellik uzmanı Sıla Doğu, Dosivens markası ile kendi kozmetik ürünlerini satmayı planlıyor
YEREL HABERLER Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X