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Yayla evindeki görüntülenen dev örümcek korkuttu

DHA

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerindeki Ürün Yaylası'nda bulunan bir eve giren dev örümcek, panik ve korkuya neden oldu. Boyutunu göstermek adına, yanına konulan çakmak ve kavanoz kapağı ile birlikte cep telefonuyla fotoğraflanan örümcek, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte mevsimsel yaylacıların Amanos Dağları'nın farklı bölgelerine göçe başladıklarını belirterek, "Tabiatın asıl sahipleri olan yabani hayvanlar bazen korkutucu...

Yayla evindeki görüntülenen dev örümcek korkuttu

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerindeki Ürün Yaylası'nda bulunan bir eve giren dev örümcek, panik ve korkuya neden oldu. Boyutunu göstermek adına, yanına konulan çakmak ve kavanoz kapağı ile birlikte cep telefonuyla fotoğraflanan örümcek, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.<br>Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte mevsimsel yaylacıların Amanos Dağları'nın farklı bölgelerine göçe başladıklarını belirterek, "Tabiatın asıl sahipleri olan yabani hayvanlar bazen korkutucu olabiliyor. Elimizde gördüğünüz bu örümcek de onlardan biri. Sık rastlanmayan bu örümcekler, korkan vatandaşlar tarafından öldürülüyor. Halk arasında 'Böğ' ve 'Tarantula' diye adlandırılan büyük örümceklerden olan bu canlımız, bilinenin aksine biz insanları rahatsız eden küçük eklem bacaklılarla beslenen faydalı bir böcektir" dedi.  <br>KORUNMAK İÇİN 'ZEHİR' YERİNE 'KÜKÜRT' DÖKÜN<br>Ali Laçinbala, tabiatın asıl sahiplerine saygı duyup  öldürmeyerek doğaya bırakan vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu tip böcek ve diğer zararlıları yayla evlerimizde görmemek için evlerinizin etrafına zehir saçmak yerine çok daha ucuz olan kükürtten serpebilirsiniz" diye bilgi verdi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-06-19 15:41:17<br>

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