Osmaniye, şehidini sonsuzluğa uğurladı Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse, memleketi Osmaniye’de gözyaşları arasında toprağa verildi

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Kuzey Irak'ta gerçekleşen PençeKaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan 22 yaşındaki şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak için Osmaniye merkez Mevlâna Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Baba İsmail Köse, anne Fatma Köse ve mahalleliden helallik alınmasının ardından şehit Köse’nin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'ne getirildi. Burada yapılan törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon K. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş katıldı.

Şehit Köse, kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

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