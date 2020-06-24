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İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

İHA

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

Son 10 yılda sektörde önemli yatırımlara imza atan iş adamı Fırat Aslanbaş, Haziran ayında hizmete açtıkları Locale Ankara'da dünya kültürüne ait farklı lezzetleri bir araya getirdiklerini söyledi.
Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar’da müşterilerine kapılarını açan Locale Ankara, sektörde fark oluşturacak bir menü ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Deneyimli personelle kaliteli hizmeti buluşturan Locale Ankara, dünya kültürüne ait farklı lezzetler sunuyor.
Pandemi tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalan ve sosyal ortamlardan uzaklaşan Ankaralılar, Locale Ankara’daki ortamı çok sevdi. İş adamı Aslanbaş, Ankaralı misafirlerin kendilerini evlerinde hissetmesi için gereken ne varsa yaptıklarını belirterek, “Yeni mekanımız lezzetli yemekler, hijyenik ortam ve sosyal mesafeyi ön planda tutarak, yeniden sosyalleşmeyi tercih edenlerin ortak tercihi olacak. Misafirlerimizi yeni mekanımızda ağırlamaktan mutluyuz” dedi.
Ünlü iş adamı Fırat Aslanbaş, normalleşme sürecinden sonra yatırımlarına yeniden hız verdiklerini belirtti.

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