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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak kedisine 'pisipisi otu' operasyonu

DHA

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, gözüne 'pisipisi otu' olarak da bilinen bir arpa türü kaçan sokak kedisi, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu. Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde, evinin bahçesinde sokak hayvanlarına bakan ev hanımı Neslihan Akıncı, kedilerden birinde göz problemi başladığını ve küçük yaranın her geçen gün büyüdüğünü fark etti. Bölgede veteriner kliniği olmaması ve maddi imkansızlıklardan dolayı tedavisi için şehir merkezine götürülemeyen yaklaşık 1 yaşındaki kedinin sol gözü ciddi şekilde tahrip oldu. Bunun üzerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl...

Sokak kedisine 'pisipisi otu' operasyonu

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, gözüne 'pisipisi otu' olarak da bilinen bir arpa türü kaçan sokak kedisi, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.<br>Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde, evinin bahçesinde sokak hayvanlarına bakan ev hanımı Neslihan Akıncı, kedilerden birinde göz problemi başladığını ve küçük yaranın her geçen gün büyüdüğünü fark etti. Bölgede veteriner kliniği olmaması ve maddi imkansızlıklardan dolayı tedavisi için şehir merkezine götürülemeyen yaklaşık 1 yaşındaki kedinin sol gözü ciddi şekilde tahrip oldu. Bunun üzerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği'ne ulaşıldı. Tedavi merkezine ulaştırılan kedinin gözü, 'elektrokoter' cihazı ile kanamasız bir şekilde ameliyat edilerek, göz küresi çıkartıldı. Yapılan incelemede sonrasında, kedinin göz çukurunda halk arasında pisipisi otu denilen ota rastlandı. Bu yüzden bir gözü görmeyecek olan kedi, yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı.<br>YAZ DÖNEMLERİNDE GÖRÜLEN TEHLİKE<br>HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, anesteziye alınan kedinin göz küresinin tamamen parçalanmış şekilde kendilerine ulaştığını belirterek, "Sokak kedimize elektrokoter cihazı ile kanamasız bir şekilde operasyon uygulayıp göz küresini çıkarttık. Göz çukurunda, halk arasında pisipisi otu dediğimiz ota rastladık. Yaz dönemlerinde görülen ve yapısı itibariyla devamlı ileri giden bu ot genellikle hayvanların kulağına girerek kulak zarının delinmesine sebep oluyor. İlk defa rastladığım bu olayda, ot kedinin sol gözüne girerek göz küresinin tamamen parçalanmasına sebep olmuş. Yine yapmış olduğumuz muayenede kedimizde uyuz etkenine rastladık. Gerek göz operasyonu, gerekse uyuz için gerekli tedavisine başladık. Daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi. DHA-Bölge Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-06-24 09:34:49<br>

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