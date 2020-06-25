Acar Grup Başkanı Erdinç Acar: “Türkiye’de havuz teknolojileri Avrupa’ya göre daha hızlı gelişiyor”

Acar Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar, ülkemizde havuz ve sauna sistemlerinin gelişen teknolojilere çok hızlı adapte olarak Avrupa’ya oranla daha hızlı gelişme kaydettiğini söyledi.

Acar, günümüzde mobil cihazlar ile uygulamalara bağlı sistemlerin gelişmesi ile kullanıcıların ihtiyaç duydukları ürün ve çözümlere rahatlıkla ulaşabildiğine dikkat çekerek, “Eskiden yeni çıkan bir ürünün kullanıcıyla buluşması 1 yılı geçiyordu. Havuz ve sauna sektöründeki gelişmeler, yapı fuarları ve özel tanıtımlar vasıtasıyla piyasaya sunuluyordu. Gelişen internet teknolojileri, firmaların ürünleri daha kolay ve hızlı bir şekilde sunmasını sağlıyor. Özellikle ülkemizde mobil uygulama kullanımı Avrupa’ ya oranla çok daha hızlı gelişiyor. Acar Group olarak biz de havuz sektöründeki yenilikleri takip ediyor ve yeni teknolojilere hızla adapte oluyor uz“dedi.

Erdinç Acar, Acar Group şirketleri olarak en yeni teknolojileri kullanarak yüzme havuzu sektöründe de iddialı olduklarını belirtti. Acar, şirketin ana faaliyet alanı olan yüzme havuzu ekipmanlarının yanı sıra sauna, buhar odası, Türk hamamı gibi spa uygulamalarında da birçok firmamın ana tedarikçisi durumunda olduğunu; yürüttükleri ARGe çalışmaları ile Türkiye’de sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ithalat ve ihracat yaptıklarını ve bu alanda havuz sektörüne çözüm odaklı yenilikler kattıklarını sözlerine ekledi.

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