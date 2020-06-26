Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldü

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<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de evinin önünde park halindeki otomobilinde A.K.'nin tabancalı saldırısına uğrayan Kürşat Aydoğdu (45), hayatını kaybetti.<br>Olay, dün akşam saatlerinde Karaçay Mahallesi Gebeli Caddesi'nde meydana geldi. Evinin önünde park halindeki 80 ABR 249 plakalı otomobilde oturan Kürşat Aydoğdu'nun (45) yanına gelen A.K., tabancayla ateş açıp, kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Aydoğdu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kürşat Aydoğdu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. <br>Polis, olayın ardından kaçan A.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-06-26 08:46:17<br>

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