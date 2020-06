Crabs Medya ortağı Burak Önal: “Günümüzde internet okuryazarlığı alfabe kadar önemli”

Crabs Medya Kurucu Ortağı Burak Önal, 7’den 70’e herkesin günümüzde internetle içli dışlı olduğuna dikkat çekerek, “İster bireysel ister işletme bazında herhangi bir yanlışa düşmemek için internetin bilinçli kullanılması, bunun için de internet okuryazarlığının öğrenilmesi gerekiyor” dedi.

Günümüzde internet okuryazarlığının alfabe öğrenmek kadar önemli ve öncelikli hale geldiğine dikkat çeken Önal, "Yeni nesil teknolojik aletlerle çok içli dışlı. Bu aynı zamanda eticaret dediğimiz online alışveriş piyasasını da etkiliyor. Firmaların ve kullanıcıların zarara uğramamaları için bilinçlenme çok önemli. Bilinçlenmeyi ailede, okulda ve sosyal hayattaki eğitimle aşabiliriz. Evde ebeveynlerin, okulda derslerde, yazılı ve görsel medyada bu konuya daha çok yer vererek, yaşanabilecek kötü tecrübelerin önüne geçebiliriz." Dedi.

İnternek dolandırıcılığının çok yaygınlaştığına dikkat çeken Önal, büyük çaplı siteler zaten uzmanlarla çalıştıkları için bu konuda sorun yaşamadıklarını belirterek "Ancak küçük çaplı ve küçük bütçelerle çalışan firmalar, çalışmalarını kendileri yönetmeye çalışıyor. Dolandırıcılar, büyük firmaları değil küçük firmaları arıyorlar. Her sektörde bu durum böyle" şeklinde konuştu.

Burak Önal, güvenli ve bilinçli internet kullanımı için şu tavsiyelerde bulundu:

“Güvenli İnternet Kullanımı için üyesi olduğunuz sosyal ağ sitelerinde ve herkesin erişimine açık olan internet ortamlarında, kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı ve bununla ilgili gerekli önlemleri almalısınız. Bu bilgileri ele geçiren zararlı yazılım veya kişiler, kişisel güvenliğinizi tehlikeye atıcı girişimler yapabilir. İnternet ortamında sahip olduğunuz tüm hesaplar için, en az 3 ayda bir, şifrelerini güncellemelisiniz. Antivirüs yazılımları aracılığı ile bilgisayarınız ve içerisindeki dosyaların güvenliğini sağlayabilirsiniz. Gelen mailler içerisinden konu başlığı farklı ve göndericisini bilmediğiniz spam olabilecek maillerdeki, linklere tıklamamalısınız. İnternet üzerinden bankacılık işlemi sağlamak isteyenler kesinlikle https:// ibaresi görmeden işlem sağlamamalıdır. İnternet ortamından, size yararlı olabileceğini düşündüğünüz her dosyayı indirmemelisiniz. Güvenli İnternet Kullanımı için üyesi olduğunuz sosyal ağ sitelerinde ve herkesin erişimine açık olan internet ortamlarında, kişisel bilgilerinizi paylaşmamalısınız. İnternet ortamında her gördüğünüz yazı, resim, arşiv, reklam gibi sizleri etkilemek için hazırlanan içeriklere doğrudan güvenmemeli ve sizleri yönlendirmek istedikleri sayfalar için birçok kez düşünerek internet ortamındaki gezintinizi sürdürmelisiniz. Binlerce kullanıcısı olan ve bir sosyal ağ gibi işleyen online oyun ve sohbet alanlarında, doğrudan kişisel bilgilerinizi paylaşmamalısınız. “

