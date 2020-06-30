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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Emrah Çinik; “Birçok merkez ve uzman, alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etmiyor”

İHA

Türkiye'nin önde gelen saç ekimi uzmanlarından Dr. Emran Çinik, her saç ekimi operasyonunun başarı oranının yüksek grafik çizmediğini çünkü birçok ekim merkezi ve uzman personelin sektördeki teknolojik gelişmeleri takip etmediğini söyledi.

Dr. Emrah Çinik; “Birçok merkez ve uzman, alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etmiyor”

Türkiye’nin önde gelen saç ekimi uzmanlarından Dr. Emran Çinik, her saç ekimi operasyonunun başarı oranının yüksek grafik çizmediğini çünkü birçok ekim merkezi ve uzman personelin sektördeki teknolojik gelişmeleri takip etmediğini söyledi.
Dr. Emrah Çinik, saç ekimi cihazlarından birisini satan alan herkesin “Ben saç ekimi yapıyorum” diyebildiğine dikkat çekerek, “Bu noktada iş siz hastalara düşüyor. Saç Ekimi işlemi geri dönüşü ve revizyonu çok zor olan önemli bir operasyondur. Saç ektirme operasyonunu mutlaka çok iyi araştırmalı ve doğru kararlar almalısınız” dedi.
Dr. Çinik, saç ekimi uzmanını ve merkezi seçmeden önce nelere dikkat etmelimesi gerektiğini de şöyle anlattı;
“Saç tasarımınızın ve ön saç çizginizin nasıl belirleneceğini, saç yoğunluğunun nasıl belirleneceğini FUE Saç Ekimi uzmanınız tarafından doğru bir şekilde tasarlanmalıdır. Saçınızın ön çizgisinin girinti ve çıkıntılarının nasıl olacağı, saç yoğunluğunun azdan çoğa doğru nasıl artacağını bilmeniz gerekir.Saç Ekimi uzmanınızı ve merkezinizi referanslara göre seçmenizde, tasarımla ilgili ayrıntılı bilgi alarak Saç Ekimi örneklerini görebilirsiniz. FUE Saç Ekimi işleminde genel olarak kafa derisindeki kelleşmenin olduğu bölgeye dökülmeye karşı duyarlı ense bölgesindeki saç köklerinin transfer edilmesiyle gerçekleştirilir. Ense bölgesinden ekilmek üzere alınan saç köklerinin uzunluk ve yönlerine göre doğru bir şekilde ayrıştırılması gerekir. Tüm bu işlem sırasından alınan saç köklerinin herhangi bir şekilde zarar görmemesi çok önemlidir. Ekilmek üzere alınan saç greftlerinin ayrıştırılmasının tamamlanmasının ardından, kelleşmenin başladığı yani Saç Ekiminin yapılacağı bölgedeki saç kökleri için kanallar açılmaya başlanır. Ayrıştırılan saç kökleri bu açılan kanalların içerisine tek tek yerleştirilir. Saç Ekimi işleminin en önemli aşaması bu kısımdadır. Alanında uzman bir cerrah ekildiği belli olmayacak şekilde doğal görünen başarılı sonuçlar elde edebilir. Tabi bunun için saçın ön çizgisinin, alın çevresindeki yoğunluğunun ve saç kökünün çıkış yönünün doğru bir şekilde yapılmış olması gerekir”
Dr. Çinik, FUE Saç Ekimi ameliyatının ardından ekilen saç köklerinden çıkan saçların ortalama bir ay içerisinde döküldiğünü, daha sonra ekilen saç köklerinde 5 ay içerisinde kalıcı olmak üzere çıktığını belirterek, “Kullanılan tekniğin özelliğine göre ekilen saç köklerinin yaklaşık yüzde 90’lık bir verimle saç çıkması sağlanır” ifadesini kullandı.

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